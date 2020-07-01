Політичний проект Олександри Клітіної приречений на провал і її просто використовують

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Валентин Гладких в ефірі Politeka Online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Він нагадав про "феноменальну" прес-конференції, яка політик проводила ще перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України. За його словами, ще тоді було зрозуміло, що собою являє Клітіна.

"Це навіть не хайп, це просто якийсь гротеск, доведений до повного абсурду. Я сподіваюся, що це була її ідея, а тих людей, які просто її використовують", - зазначив політолог.

Більш того, він упевнений, що майбутній проект Клітіної приречений на провал.

"Ніякого успіху. Жодних політичних перспектив її партія не має. Чисто по-людськи я співчуваю цій людині. Сподіваюся, що вона отримала за це відповідну винагороду, яке варте того, що вона зараз робить", - сказав Гладких.

Нагадаємо, в 2019 році Олександра Клітіна була звільнена з посади заступника міністра інфраструктури Владислава Криклія після інтимного скандалу, а нещодавно була призначена радником голови Державного космічного агентства. Тепер же чиновниця вирішила розширити свої політичні амбіції і заснувати свою партію.

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