Російська Федерація використовує в Україні якийсь "штамп пропаганди", щоб перемістити увагу від злочинів країни-агресора

Як повідомляє Politeka.net, такою думкою в інтерв'ю Politeka online поділився політолог Валентин Гладких (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На його думку, зараз Росія робить все для того, щоб всі навколо повірили нібито Україна сама віддала РФ шматок території. Він зазначив, що Україну можуть чекати проблеми через те, що Росія ввімкнула на повну катушку увімкнула пропаганду.

Також політолог назвав ім'я людини, яка здала Крим, зазначивши, що їм був не Порошенко,адже на той момент він не мав повноважень цього зробити.

"Порошенко не був ще президентом, коли Крим забрала Росія, він просто виконував роль народного депутата і був кандидатом у президенти. У нього не було навіть повноважень, щоб здати Крим Путіну. Функції президента тоді виконував Турчинов, до нього і всі питання повинні бути. А Порошенко зараз допитують як свідка цього всього. Тому давайте поменше штампів Кремля", - зазначив Гладких, додавши, що саме Росія розшатує цю вс історію.

"Росія використовує штамп російської пропаганди, зміщуючи фокус уваги від себе, з моменту анексії Криму, на нас. Тобто - це були їх злочинні дії, вони анексували територію іншої суверенної держави, але вони хочуть показати ситуацію так, ніби не вони у нас щось забрали, а Україна нібито їм щось віддала, тому нас можуть чекати проблеми", - зазначив експерт.

Він також додав, що це абсолютно лицемірна і брехлива позиція на яку не потрібно вестися, адже повна відповідальність за анексію Криму лежить на Російській Федерації.

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