Народные депутаты Украины не читали план Кравчука по урегулированию ситуации на Донбассе, однако все-таки возмутились им

Такое мнение высказал военный эксперт и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью Politeka-online.

"Мы не читали, но осуждаем". Мы далеко отошли от Советского Союза с такой подачей? Это же парламентарии..." - подчеркнул Арестович.

Он также отметил, что план, предложенный ТКГ, требует участия Верховной Рады и президента.

"Мы не можем даже рекомендовать парламенту. Мы предоставляем предложение, а парламент уже решает - соглашаться или нет", - сказал эксперт.

Он также отметил, что Кравчук намерен самостоятельно пойти в Раду и "уговаривать" нардепов проголосовать за этот план.

"Но все реакции ухватились за выборы 31 марта, не посмотрев предыдущие условия, и начали гнать эмоции. Но когда это делают несчастные и измученные и запуганные люди в "Фейсбуке", насмотревшись телевизор, это понятно. Когда это делает парламентарий - вопрос, "за кого играете, товарищ прапорщик?", - сказал Арестович.

Он также отметил, что в ТКГ ничего не собираются сдавать, а наоборот - наступать. В сфере реинтеграции, по его словам, Украина наступает, а в сфере деоккупации - дает России возможность "выйти с лицом".

Напомним, Арестович объяснил, чем для Украины может обернуться новое перемирие.

Также Politeka сообщала, Арестович усомнился в реальности спецоперации в Луцке.

Как Politeka писала, что Арестович загнал Зеленского в угол одним вопросом про Майдан.