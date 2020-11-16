Инициатива ввести в Украине "карантин выходного дня" является неоправданной, потому что такой шаг не поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране

Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью Politeka-online.

По словам Бортника, в "карантине выходного дня" нет смысла, потому что самая большая концентрация людей наблюдается на улицах как раз в рабочие дни, а не в выходные.

"Концентрация контактов между людьми только увеличится в рабочие дни, поэтому это неэффективно. Да, мы понимаем, что власть ищет какой-то баланс - как не "хлопнуть" экономику, и как бороться с ковидом. Но это делается не так", - подчеркнул эксперт.

По его словам, прежде всего власти должны были провести исследование, где люди чаще всего заражаются. Если в офисах - надо закрывать именно их, в детсадах - тогда детсады, в ресторанах - значит надо закрыть заведения общественного питания.

Кроме того, Бортник отметил, что в Украине должны были ввести более жесткий контроль за зараженными и тем, как люди соблюдают самоизоляцию.

"Конечно, надо было подготовить и материально-техническую базу. Не воровать деньги и "большую стирку" устраивать на дорогах... Заявление вам напомню экс-министра финансов Уманского: 40% воруют, шесть компаний дерибанят между собой все строительство дорог... Они могли эти деньги направить на зарплату врачам, чтобы они не увольнялись, на подготовку новых площадок для лечения больных..." - подчеркнул Бортник.

Теперь же, по мнению эксперта, вопрос о том, сможет ли Украина победить вирус, уже не стоит. Теперь вопрос лишь в том, сколько человек переболеет и умрет к весне.

Напомним, что Руслан Бортник раскритиковал власти за разделение украинской территории на зоны карантина.

Как сообщала Politeka, политолог Руслан Бортник пояснил, что означает усиление карантина в Украине.

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