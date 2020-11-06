Политолог и директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал, что будут означать ужесточения карантинных мер в стране

Также политолог объяснил, пострадают ли снова представители малого и среднего бизнеса в этом случае.

Соответствующее видео опубликовали на канале "Politeka Online" в YouTube.

На сегодняшний день карантин, который ввели на территории Украины из-за распространения коронавирусной инфекции, нанес достаточно много ущерба для жизни всего населения. Режим карантина также серьезно отразился на предпринимателях, из-за него страдал малый и средний бизнес.

В последнее время в Украине говорят о том, что в областях снова могут ввести жесткие меры безопасности. Поэтому политолог Руслан Бортник решил объяснить гражданам, что это значит.

По его словам, локдаун на территории страны, о котором так много говорят в последнее время, уже наступил.

"Отнесение тех или иных территорий Украины, а у нас сегодня половина областных центров такие, к "красной зоне", предусматривает локдаун. То есть, остановку транспорта, учреждений, организаций", - объяснил политический эксперт.

Бортник вспомнил, что еще в летнее время года из-за разборок с региональными элитами власть ввела изменения касательно определения ограничительных мер в регионах Украины.

По его словам, в соответствии с этими изменениями местная комиссия по техногенной безопасности имеет возможность и полное право вводить свои исключения по поводу "красной зоны".

"Пол страны и вся страна может быть в "красной зоне", но местные комиссии по техногенной безопасности говорят, что "да, мы в "красной зоне", но транспорт останавливать не будем, образовательные учреждения закрывать не будем, рестораны пускай работают", - добавил политолог Руслан Бортник.

Украинский политолог объяснил, что до того момента, пока на территории страны не объявят режим чрезвычайной ситуации, ввести полноценные локдауны не получится.

Напомним, что Олег Немчинов предупредил украинцев, что в стране могут ввести полный нокдаун.

Как сообщала Politeka, глава МОЗ Максим Степанов рассказал, что будет дальше в Украине с карантином.

Также Politeka писала, что в сети рассказали о том, как живет Харьков в "красной зоне" карантина.