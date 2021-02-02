Лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко рассказал о пожаре в Николаевской области

Политик прокомментировал резонансное происшествие в cтудии Politeka On-line (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

2 февраля в городе Первомайск произошел масштабный пожар, одного человека задержали по подозрению в поджоге. Николай Томенко предположил, что возгорание устроил психически нездоровый человек.

"Мы живем в стране анархии и охлократии, потому что когда такое стрессовое состояние общества, на грани взрыва, и с психологической точки зрения неадекватность людей увеличивается. Я не знаю, как адекватный человек мог такое сделать", - отметил лидер "Рідної країни".

Он обратил внимание, что в Украине практически не соблюдают правила безопасности из-за моратория на противопожарные проверки, который действует еще со времен Арсения Яценюка:

"Либералы или либертарианцы, которые сформировали первое правительство (Яценюка) и пошли на уступки сначала Американской торговой палаты, а потом всем бизнесменам, сказали: это коррупция - проверять правила пожарной безопасности, поэтому никого не надо проверять. Я абсолютно уверен, что тут не соблюдали правила пожарной безопасности, потому что вы же видите, будто горит соломенный домик".

По мнению Николая Томенко, необходимо жестко контролировать соблюдение всех требований, чтобы избежать человеческих жертв.

"Сколько нужно, чтобы сгорело всего? Черкасский драмтеатр сгорел - за государственные средства восстанавливается, санатории в Одессе и так далее. Должен быть постоянный контроль, проверка, обучение, нужно все это сделать, другого пути нет. Безопасность жизни человека - приоритетна. Мораторий на проверки - это риск, который мы сегодня видим перед собой", - высказалася политик.

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