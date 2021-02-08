Европейцы выступают против закона о локализации в Украине, приэтом поддерживая национальных производителей в своих странах Так заявил Юрий Атаманюк в своем блоге и объяснил, почему эту логику можно понять.

«Посол ЕС в Украине, господин Маазикас, обратился к парламентариям по поводу того, что он считает недопустимым проголосовать за закон о локализации. Закон о локализации в медиапространстве звучал весь прошлый год, парламент его принял в первом чтении. Закон, который предполагает преференции для внутренних украинских национальных производителей при осуществлении государственных закупок», - рассказал он.

По его словам, это абсолютно логичный закон, при котором государственные организации стремятся к тому, чтобы деньги с бюджета Украины максимально помогали украинским производителям, которые являются налогоплательщиками этого бюджета . При этом, европейцы призывают не голосовать за такой закон, ссылаясь на тезисы о свободном рынке.

«Один из лозунгов победившего на президентских выборах в США Байдена – покупай американское. То есть американцы аболютно спокойно лоббируют своих производителей перед своим бюджетом», - говорит он.

Он также отмечает, что такую же политику ведут европейские страны, например Франция, чей президент призывал французские компании быть патриотичными и наряду с государственными организациями также поддерживать другие французские компании в хозяйственной деятельности. При этом касательно Украины у них совершенно противоположная риторика.

Атаманюк заметил, что не хочет демонизировать представителей ЕС в этом контексте.