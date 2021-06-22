В своем блоге «Исторические хроники» политолог Руслан Бизяев рассказал, как при помощи Соединенных Штатов Америки улучшалась армия СССР в 30-х годах ХХ века.
«Напомню, после событий в странах Балтии летом 1940 года все прогрессивное человечество считало СССР таким же попирателем международного права, как и Германию. Но как видите не все. И не всегда. Дядя Сэм знал, что делал... Как мы помним никакая индустриализация в СССР была бы не возможна без технической помощи «наших американских партнеров», а местами и без финансовой. Тем более был бы невозможен такой качественный рост мощи РККА. К началу 30-х годов Красная армия представляла из себе плохо вооруженную, слабоуправляемую толпу рабочих и крестьян», - заявил Бизяев.
Но, отмечает политолог, уже к 1932 году ситуация начала резко меняться: в 1932 году впервые в мире в СССР были созданы самостоятельные подвижные соединения нового типа -механизированные корпуса. Он объяснил, что они предназначались для решения стратегических задач в рамках "Глубокой Операции", и на 1934 год было уже четыре таких корпуса.
«Для решения оперативно-тактических задач в СССР были созданы танковые бригады. В каждой из бригад по штату было от 148 до 258 танков. Уже на 1 января 1935 года таких бригад было 18. На вооружении - 3500 только пушечных танков. А ведь это далеко не все. Свои танки имела и Красная кавалерия. И не поштучно. В составе каждой КД по штату было 54 танка. И это в то время, когда у Гитлера количество танков измерялось двузначным числом. Про качество лучше помолчать», - говорит Бизяев.
Он отметил, что не менее бурный рост шел и в других родах войск и такой армии не стоило кого-то там бояться в Европе. Наоборот, Вермахт открыто звали померяться силами, где ни будь на "нейтральном поле": в Испании не получилось, а потом начался Судетский кризис, рассказал политолог. Бизяев отметил, что воевать против СССР с одной стороны и Британией с Францией с другой Гитлер не мог, даже при молчаливом согласии Польши.
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«Просто цифры. На 01.09.1938 в составе только Киевского военного округа было 3644 танка и 1538 самолетов. А у Гитлера всего 1938 танков (1468 из них никуда не годные Т-1) и около 900 самолетов. Причем СССР и союзникам было достаточно просто окружить Германию, а Британии перерезать снабжение железом и никелем из портов Швеции и Финляндии. Силы у Гранд-Флита были. И все», - рассказал политолог.
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