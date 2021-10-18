Экономист Юрий Атаманюк объяснил, что ждать, когда цена украинской ГТС опустится совсем – не вариант, вместо этого стоит исправлять ситуацию уже сейчас.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет экономист, так или иначе Украина потребляет российский газ. «Он не становится менее российским, если мы к цене «Газпрома» прикладываем цену словацкой и венгерской компании прокладки», - подчеркивает он. То есть, констатирует Атаманюк, государство занимается самообманом и к тому же тратит больше денег. Тем не менее, говорит эксперт, договориться не удается и Кабинет министров не имеет другого варианта.

Зато газотранспортный консорциум между Украиной, Германией и Россией, объясняет экономист, решил бы проблемы с украинской ГТС. «Поднять вопрос и на худших условиях сохранить в будущее поколение нашу трубу, вкладывать в нее деньги и обеспечить ее сырьем и сбытом – это газотранспортный консорциум сделает сейчас», - говорит Атаманюк.

Также он предупреждает, что сейчас цена украинской ГТС упадет, но не стоит ждать, когда она будет стоить вообще нисколько.

Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, почему бывшие британские колонии - самые популярные страны для офшоров.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк заявил, что Украина должна принять участие в газотранспортном консорциуме.



