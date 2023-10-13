Военнослужащий политолог Кирилл Сазонов прокомментировал ситуацию под Авдеевкой. Об этом эксперт сообщил в эфире Politeka Online.

"Вчера начала работать авиация российская, а уже в пять утра пошла в бой артиллерия и ракетчики и после этого россияне пошли в наступление, ведь у них были планы выбить ВСУ из Авдеевки. Они планировали это достаточно давно, но все атаки были отбиты", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что это большое контрнаступление россиян, ведь об этом говорят практически все эксперты. Только оно готовилось на декабрь и на Харьковское направление, чтобы компенсировать потери територий, которые у них были в прошлом году.

Оккупанты расчитывали, что осенью контрнаступление ВСУ уже захлебнется и они будут наступать на вымотанные силы обороны Украины. Но как оказалось, украинские защитники не выдохлись к осени и продолжают прорывать оборону противника и наступают на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Поэтому российские резервы пошли укреплять те зоны, где ВСУ наступают. Теперь у них сил для наступления, которое планировалось на начало зимы, просто нет, ведь они все использовали на текущий момент.

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