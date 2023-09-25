Рассчитывать на «короткую дистанцию» в войне против России не надо, однако стоит ли прислушиваться к прогнозам про затягивание войны еще на 12 лет.

Своим мнением поделился журналист, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Анализируя прогнозы относительно переговоров и перемирия осенью либо весной, Сазонов пояснил, что этого не произойдет. Ведь россия нуждается не в мире, а в передышке.

«Им нужна пауза, ослабление санкций и так далее. Чтобы разогнать военную промышленность, призвать и обучить достаточное количество бойцов. Сделать выводы из ошибок провальной военной кампании и повторить ее уже в новом качестве», - пояснил Сазонов в своем телеграм-канале, заверив, что в Киеве это понимают, а потому шансов у лоббистов этих сценариев нет.

Ни осенью, ни весной после зимних сражений. При этом, по словам бойца ВСУ, разговоры про войну еще на 8-12 лет тоже не заслуживают внимания.

«Попробуйте спросить у любого военного про прогноз на такой срок. Хоть посмешите человека. Или выбесите, как повезет. Реально можно говорить о том, что впереди у нас не меньше года. Точнее – у конспирологов», - отметил Сазонов.

По словам журналиста и военнослужащего, стратегически и тактически Украина в более выгодном положении.

Также у Украины гораздо сильнее и многочисленнее союзники.

«У нас воюет вся страна, каждый на своем месте. У них совершенно другая картина. Так что не рассчитываем на короткую дистанцию, но и не впадаем в уныние», - отметил Сазонов, призвав каждого делать свою работу.

«Не ведемся на сенсационные вбросы и результат будет. Хотелось бы уже завтра, но будем реалистами», - подчеркнул политолог и доброволец подразделения «Гром».

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