Однако захватчики все равно смогут его реализовать. Такое мнение высказал журналист, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, оккупанты кинули на захват Авдеевки «все, что могли».

«А в это время ЗСУ внезапным рейдом зашли в оккупированное Опытное. Рядом с Авдеевкой и до Донецкого аэропорта 3,5 км. Авдеевку, естественно, удержали.

Так вот, вернуть Опытные или хотя бы железобетонно защитить линию обороны там и на Водяном – сверхважная задача для противника. Особенно теперь, когда путин поручил Шойгу остановить контрнаступ ЗСУ до октября. Осталось 4 дня. А на Токмакском направлении наши понемногу продолжают выжимать противника с позиций. Так что пока у Шойгу все получается плохо», - отметил военнослужащий в своем телеграм-канале, анализируя ситуацию на фронте.

По словам Сазонова, в район Опытного и Водяного оккупанты перебросили старые батальоны сепаратистов из Донецкой области. Это, как уточнил журналист и военнослужащий, «Спарта» и «Сомали».

Сазонов напомнил, что когда-то ими командовали «Моторола» и «Гиви», которые отправились на «концерт Кобзона» задолго до полномасштабного военного вторжения России в Украину.

«Ну, если личный состав так называемого «народного ополчения ДНР» хочет лично пообщаться со своим командованием, посетить концерт Кобзона и сделать нам подарок к «Дню защитников Украины», ЗСУ в принципе не возражают», - отметил Сазонов.

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