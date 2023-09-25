Сколько лет может продлиться война с Россией и почему даже выход на границы 1991-го года может не принести долгожданного мира на украинскую землю.

Своим мнением поделился журналист, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, прогнозы, в которых озвучивается мнение, что война может продлиться ещее 8 или 12 лет – это из разряда притчи про Ходжу Насреддина, который обещал хану научить ишака говорить за сто лет и хорошую оплату.

«… Невозможно спрогнозировать военные действия даже на пять лет или на три. Следующим летом ЗСУ могут быть уже в освобожденном Крыму. А могут держать блокаду обороняющихся на полуострове оккупантов и через два года», - пояснил Сазонов в своем телеграм-канале.

Политолог также подчеркнул, что есть вероятность того, что после освобождения всей территории Украины и выхода на границы 1991 года полноценный мир не наступит. А это значит, что Украина будет жить, как Израиль.

«В постоянной боеготовности, с укрепленными границами, периодическими прилетами и нашими «ответками». Это может продлиться сколько угодно, но это уже не горячая фаза войны, а новая «мирная реальность»», описал один из сценариев развития событий военнослужащий ВСУ.

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