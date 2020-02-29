Скандальный российский политик Владимир Жириновский снова заговорил о смене русла Днепра
После этого, по его словам, оккупированный Крым получит столько пресной воды, что захлебнется ею.
Маразматичная угроза депутата нелегитимной Госдумы прозвучала в эфире пропагандистской программы 60 минут телеканала Россия 1.
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Что касается остальной территории Украины, то ее Жириновский угрожающе пригрозил утопить в крови за противостояние агрессору на Донбассе.
По словам невменяемого российского депутата, украинцы захлебнутся реками крови за тех убитых русских, Донбасс, Луганск.
«Поэтому что мы хотим, то и сделаем! Вот канал! Отсюда поворачиваем – и пошел Тихий Дон. И вся Украина засохнет! Дадим в Крым все, что надо. Как только они увидят начало строительства канала для отвода днепровской воды, все откроют немедленно! И Северо-Крымский канал заработает моментально. Захлебнется Крым водой, захлебнетесь, наводнение будет! Будете просить: «Не надо, остановите эту воду!», – выкрикнул Жириновский.
Такой бред можно было услышать в эфире пропагандистского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
По его словам, если в Украине не проводить русификацию, она просто-таки обречена одичать, и в особенности это касается ее западных областей.
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