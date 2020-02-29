По словам невменяемого российского депутата, украинцы захлебнутся реками крови за тех убитых русских, Донбасс, Луганск.

«Поэтому что мы хотим, то и сделаем! Вот канал! Отсюда поворачиваем – и пошел Тихий Дон. И вся Украина засохнет! Дадим в Крым все, что надо. Как только они увидят начало строительства канала для отвода днепровской воды, все откроют немедленно! И Северо-Крымский канал заработает моментально. Захлебнется Крым водой, захлебнетесь, наводнение будет! Будете просить: «Не надо, остановите эту воду!», – выкрикнул Жириновский.