Стало известно, что ждет Украину после отставки Владислава Суркова с должности помощника российского президента Владимира Путина в войне Кремля против нашей страны

Как сообщает Politeka.net, об этом поразмышлял украинский журналист и военный обозреватель Юрий Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт считает, что саму роль влияния соратника Путина сильно преувеличивают. Так как любые вопросы по Украине сводились к тому, что Сурков лишь занимался коммуникационным полем агрессии и информационной войной. А вот военные действия в Украине проводил именно президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что агрессивная политика против Украины всецело принадлежит Путину, ее возглавляли Генштаб ВС РФ и ФСБ, а Суркова во всем этом даже «серым кардиналом» нельзя назвать. Он был лишь исполнителем информационных задач.

«В России о нем слишком много говорят, прежде всего, обиженный и не признанный «наполеон» Гиркин, но это просто от ограниченного кругозора», - написал Бутусов в своем блоге.

Именно, поэтому от перестановки ничего не изменится для Украины, а стратегические цели Украины также останутся прежними. Главная задача Путина на сегодняшний день - это заставить Украину прекратить огонь, признавая тем самым оккупацию.

Вместе с тем, Юрий Бутусов уверяет, что «пацифистская политика Владимира Зеленского соответствует долгосрочной стратегии Путина» и в этом большая ошибка, ведь такая позиция ослабляет наши позиции.

«Риторика президента ослабляет сопротивление российской агрессии и подтверждает позицию Кремля о неспособности Украины контролировать всю свою территорию. Украина отказывается от борьбы за оккупированные территории, и тем самым помогает Путину закрепиться на них навсегда», - уверен журналист.

Эксперт сделал вывод, что РФ сделает все возможное, чтобы закрепиться на территории Украины и осложнить возврат оккупированных Крыма и Донбасса.

Путин отказался от захвата Украины, но лишь на время, ведь имперские планы хозяина Кремля никуда не делись. Кроме того, Путин ведет войну с Украиной опираясь на институции, в то время Зеленский управляет этой войной в ручном режиме, а системность в этом вопросе отсутствует.

Бутусов также прогнозирует, что война в Украине продолжится, но РФ просто изменит инструменты войны.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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