Козак добился того, чего не смог Сурков

Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Владислав Сурков ушел в отставку, а на его место уже прочат нового человека

Как передает «Хвиля», уже появилась формулировка возможной отставки чиновника – «в связи с изменением политики по Украине».

Преемником Суркова все громче называют Дмитрия Козака, который теперь будет отвечать за украинское направление у Путина. Именно с этим человеком вел переговоры помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, отвечающий за внешнюю политику.

Главный вопрос в том, как после назначения Козака изменится политика РФ в отношении Украины.

«Логично предположить, что такая замена обусловлена а) неудовлетворением работы Суркова б) удовлетворением результатами переговоров по линии Ермак-Козак», – пишет Максим Яли.

По его мнению, второй пункт выглядит в этой ситуации наиболее логичным.

«Во-первых, президент Зеленский подписал злополучную «формулу Штайнмаера», что было условием со стороны россиян встречи для «нормандской четверки». Очевидна и достоверна роль в этом именно Ермака, ответственного за подготовку встречи. Во-вторых, решение «газового» вопроса на приемлемых для россиян условиях. А именно — Украина отказалась от претензий в Стокгольмском арбитраже, что в перспективе лишит Украину возможности оспаривать решения российского газового монополиста в международных инстанциях. Теперь «Нефтегаз» остался один на один с Газпромом на ближайшие пять лет», – подчеркнул автор.

Напомним, Украину ждет незавидное будущее, сделано роковое заявление.

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