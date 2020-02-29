Эксперт прокомментировал заявления миллиардера Игоря Коломойского

Игорь Коломойский дал интервью американскому изданию The New York Times, в котором рассказал о своем новом видении будущего Украины.

Экономист Андрей Новак, считает, что целью этого громкого интервью было отвлечь украинцев от закона о рынке земли, который приняла в первом чтении Верховная Рада.

Такое мнение он высказал в интервью Politeka Online (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Хочу начать с простого вопроса, где живет этот господин? В России? Нет! Живет в Швейцарии. Где офисы его компаний в России? Нет в Швейцарии, Лондоне в Соединенных штатах Америки. Активы в каких банках хранятся? В российских? Нет! В швейцарских, американских и так далее. Даже не в украинских, как мы знаем после истории с Приватбанком», - говорит экономист.

«Какая цель этого выступления? Я вам скажу, что цель этого интервью, чтобы мы сейчас обсуждали это интервью с очень громкими заявлениями, а не закон о рынке земли, который приняли в первом чтении», - уверен Новак.

Напомним, интервью олигарха Игоря Коломойского, в котором он фактически назвал цену Украины для России, не на шутку разозлило ветеранов АТО

По мнению Алексея Петрова, воевавшего на Донбассе против оккупантов, слова Коломойского о том, что Россия может дать Украине 100 миллиардов долларов взамен на отказ сотрудничать с МВФ, ставят Владимира Зеленского на «растяжку».

Он подчеркнул, что фактически назвав цену, за котору готов продать Украину Путину, он почему-то «забыл», что наша страна воюет, умываясь кровью, уже шестой год, и тысячи граждан заплатили за это своими жизнями. Олигарх же прямым текстом говорит, что государство должна забыть о европейском векторе развития и броситься в объятия агрессору.

Напомним, Путин избавился от "правой руки" ради новой стратегии по Украине, раскрыты детали.

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