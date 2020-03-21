Все рассказы о бесплатной медицине в «молодой республике», обещанной еще руководителем «ДНР», ныне покойным Александром Захарченком, оказались обычным пустословием

О том, как на самом деле обстоят дела с лечением на оккупированных территориях, рассказали в телеграмм-канале «Вольнодумец», передает Politeka.

По информации авторов, бесплатная медицина была одним из ключевых обещаний властей «недореспублик», причем бесплатно предоставлять медпомощь обещали всем, кто приедет с подконтрольной Украине территории. Однако что-то, как обычно, пошло не так.

«На самом деле россияне надеялись таким дешевым способом затащить народ обратно в «ДНР». При этом, правда, рвачам-врачам поступило предупреждение, что если кто-то из них возьмет деньги с приехавших из подконтрольной Украине территории, то того немного пожурят и просто расстреляют. Но таких случаев просто не произошло, так как фейк – он и в Африке фейк», – говорится в сообщении.

Тем не менее, нашлись те, кто поверил в халяву и поехал из подконтрольной властям Украины на оккупированную территорию полечиться.

«Двоих жительниц пос. Очеретино, находится почти рядом с Донецком, радостно приняли в Донецком областном онкологическом диспансере и подтвердили, что операции для них будут бесплатными. Но! Необходимо провести дополнительные обследования, а они платные! Вот когда на третьи сутки прихваченные ими так, на всякий случай, 7 тысяч гривен закончились, врач прозрачно намекнул, что операции им будут стоить по 4 тыс гривен! На этом бесплатная медицина в «ДНР» для них закончилась», – продолжает топикстартер.

Все обернулось тем, что обе женщины вернулись домой, взяли направления в онкологический центр в Краматорске, где им своевременно и качественно сделали операции. И теперь всем рассказывают, что бесплатный сыр в мышеловке им не понравился.

Автор констатирует: в «ДНР» все построено на лжи и обмане, и ничего хорошего там быть не может:

«Недавно в Донецке мать моего знакомого скорая забрала после вызова только на третий день и то за деньги!.. Это оккупированная территория! Не стройте иллюзий!».

Напомним, россиянин одел свою семью в одежду жертв МН17.

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