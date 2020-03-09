Кремлю такая наша осторожность не нравится

Ярая сторонница «русского мира» и бывшая регионалка Елена Бондаренко своим заявлением выдала планы Кремля по Донбассу

Как пишет Politeka.net, на это обратил внимание украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

В частности, невменяемой Бондаренко не понравились слова некоторых украинских политиков о необходимости изолировать подконтрольные боевикам территории Донбасса от свободных территорий нашей страны.

«Разговоры о том, что «а давайте Украина дальше будет без Донбасса», это, по сути, «а давайте не будет Украины». Только де**лы этого не понимают», - написала она на своей странице в Фейсбуке.

В тоже время, Голобуцкий убежден, что Бондаренко на самом деле просто слила главный план Кремля.

По его словам, сейчас властям страны-агрессора критически необходимо «запихнуть Донбасс» обратно в Украину, однако только на своих условиях.



«Кремлевская глубокая глотка» отреагировала на идею изоляции Донбасса и опасность тащить его в нынешнем состоянии без изменений в Украину, да еще и с особым статусом. Кремлю такая наша осторожность не нравится», - рассказал Голобуцький.

Ранее мы писали, в "ДНР" закатили панику из-за новости о том, что Вооруженные сил Украины готовятся к проведению спецоперации «Кольцо».

Соответствующую информацию распространил террорист из «Донецкой народной республики», так называемый «заместитель начальника Управления Народной милиции» Эдурад Басурин.

По его словам, руководство Операции объединенных сил якобы запланировало полное разоружение националистических батальонов, которые пребывают в зоне боевых действий на территории Луганской и Донецкой областей.

Таким образом, террорист отметил: «На сегодняшний день командованием штаба ООС планируется операция «Кольцо», целью которой ставится полное разоружение националистов и их физическое уничтожение в случае неподчинения приказу».

Напомним, украинцы скинулись защитнице "русского мира" на лечение.

Как сообщала Politeka, экс-боевик «ДНР» вернулся в Украину и раскрыл всю правду об ОРДЛО.

Также Politeka писала, что поездка в Украину трагично закончилась для десятков жителей ОРДЛО.