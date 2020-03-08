Владимир Жириновский не удержался, чтобы в очередной раз не пригрозить Украине

Скандальный российский политик Владимир Жириновский часто делает шоу из своих выступлений, на которых постоянно грозит Украине самыми большими муками и катастрофами

Как сообщает Politeka.net, на этот раз скандальный российский политик Владимир Жириновский начал сравнивать современную Украину с Германией образца 1933 года. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Кроме того, он начал угрожать украинцам, что если в стране ничего не изменится, то Российской Федерации придется уничтожить Украину.

«Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», - поделился своими неадекватными идеями одиозный политик.

Также ранее сообщалось, что одиозный российский политик Владимир Жириновский часто делает безумные заявления, которые касаются Украины.

На этот раз он заявил в приступе очередного маразма, что якобы украинцы уже давно мечтают о том, чтобы российские оккупанты вторглись на территорию Украины. Кроме того, Жириновский отметил, что украинцы могут приготовить цветы для оккупантов.

Он также добавил, что Россия не собирается предпринимать никаких действий пока украинский народ сам не станет зазывать россиян к себе.

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