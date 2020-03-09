Приветствие "Слава Украине!" - веский повод, чтобы тебя вызвали "на ковер" в Кремль

Об этом рассказал известный российский публицист и блогер Александр Невзоров.

"Заходя в Кремль, говоришь чиновнику – "Слава Украине". Когда он начинает шипеть, говоришь ему - отвечать надо "Героям слава", - инструктирует он.

Невзоров рассказал, что в последний раз с такими словами он приходил в путинское царство в 2014-2015 годах.

В комнате сидит человек пять и начинают думать, что со мной делать… Иногда было, что я вообще у стеночки стоял, мне не предлагали стул", - рассказал он о ситуациях, когда его отчитывали. "Я умею любой трибунал превратить в балаган и у меня это всегда пока получалось", - подчеркнул публицист.

К слову, агрессия Владимира Путина обошлась Донецкой и Луганской областям, а также контролируемой официальным Киевом территории, гибелью 20 тысяч человек

Такое заявление сделал российский журналист и публицист Александр Невзоров.

"Он (Путин. – Ред.) вспомнил, то беспокойство о падежах, правильности отглагольных конструкций, прилагательных и вообще о русском языке Донбассу обошлось в 20 тысяч трупов. Потому что если вы помните, с чего начиналась эта милая история, – она начиналась с беспокойства о русском языке и о притеснениях этого языка на территориях Донбасса, в частности в Украине", – рассказал журналист.

Комментируя заявление президен та Украины о возможности проведения местных выборов на неподконтрольной территории Донбасса, он назвал это абсолютно справедливым и правильным решением.

"Зеленский абсолютно справедливо рассудил и сказал, что вообще-то какие-то разговоры о каких бы то ни было выборах возможны только после того, как Россия уведет свои войска с Донбасса", – считает журналист.

Также он указал, что по после сказанного президентом Украины, сразу же всполошились пропагандисты Кремля.

К слову, Александр Невзоров метко высмеял мародерство своих земляков, которые утащили с захваченных украинских кораблей помимо всего остального и унитазы

На своей странице в соцсети журналист разразился сарказмом касательно «добычи» россиян.

«УНИТАЗЫ ПОБЕДЫ Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях –торжественно возвращены. НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана.(8штук). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом», – написал он.

Напомним, Цимбалюк рассказал, куда Россия дела украденные унитазы.

Как сообщала Politeka, украинские унитазы довели Захарову до белого каления.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.