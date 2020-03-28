Российский эмигрант Евгений Чичваркин назвал слоган «Армия, вера, язык», с которым так сильно надеялся переизбраться на второй срок Петр Порошенко, чистым путинизмом
Такое заявление бизнесмен и создатель компании «Евросеть» сделал в комментарии «Украинской правды», пишет Politeka.net
По его словам, этот слоган отражал явления, от которых Украина пытается уйти.
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«Это другими словами путинизм. Это то, от чего люди хотят здесь уйти. Шагать строем и молиться в школах, и ограждаться ото всего мира – это современный путинизм. Это то, чего люди пытались избежать, выходя на Майдан в 2004 и с конца 2013 по 2014 год», — отметил Чичваркин.
Ранее мы писали, Чичваркин одним словом высказался о Путине.
По его словам Владимир Путин – один из чертей, захвативших его родину.
«Черт, конечно. Я не религиозный человек, но в переносном смысле, безусловно, черт», – пояснил он.
Также он подчеркнул, что самым основным фактором для «отрезвления» стало уголовное дело против нефтяной корпорации «ЮКОС».
«Дело в том, что все стремительно богатели, были даже попытки каких-то реформ. Была еще, очень условно, свобода слова. Но вот с делом «ЮКОСа» все встало на свои места. То, что эта власть будет тоталитарной, насколько свирепой, не было понятно. Однако то, что она таковой является, уже было понятно», – рассказал бизнесмен.
Также он добавил, что степень тоталитаризма Путина еще полностью неизвестна.
«Мы и сейчас до конца не знаем. И после того, как они в толпу начнут стрелять, мы тоже, боюсь, не до конца будем знать», – закончил бизнесмен.
Кроме того, российский оппозиционер рассказал, чем ему нравится Киев.
"У нас какая-то взаимная любовь с киевлянами. Меня очень хорошо принимают, и мне очень комфортно. Обычно мачеха злая, а это – мачеха добрая. Я понимаю, что это не родной дом, но в метро так же пахнет. Как в Москве. Летом, когда жарко, мне не хочется заходить. А когда заходишь с мороза, этот теплый воздух от шпал – приятно", - рассказал Чичваркин.
Также бизнесмен заявил, что киевские постройки после 1917 года и после 90-х выглядят катастрофично, но если их убрать, то получится идеальный мир.
"Киев – нравится. Все, что построено после 1917 года, даже после 30-х, это очень удручающе выглядит. То, что построено после 90-х – это просто катастрофа. А если эти два слоя убрать, то это вообще просто идеальный мир", - заявил Чичваркин.
Напомним, в России рассказали о внезапном решении Путина: «Уходит в отставку «великим лидером».
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Также Politeka писала, что в Европе устроили небывалый бойкот Путину: «нельзя простить…».