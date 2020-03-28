Российский эмигрант Евгений Чичваркин назвал слоган «Армия, вера, язык», с которым так сильно надеялся переизбраться на второй срок Петр Порошенко, чистым путинизмом

Такое заявление бизнесмен и создатель компании «Евросеть» сделал в комментарии «Украинской правды», пишет Politeka.net

По его словам, этот слоган отражал явления, от которых Украина пытается уйти.

«Это другими словами путинизм. Это то, от чего люди хотят здесь уйти. Шагать строем и молиться в школах, и ограждаться ото всего мира – это современный путинизм. Это то, чего люди пытались избежать, выходя на Майдан в 2004 и с конца 2013 по 2014 год», — отметил Чичваркин.

Ранее мы писали, Чичваркин одним словом высказался о Путине.

По его словам Владимир Путин – один из чертей, захвативших его родину.

«Черт, конечно. Я не религиозный человек, но в переносном смысле, безусловно, черт», – пояснил он.

Также он подчеркнул, что самым основным фактором для «отрезвления» стало уголовное дело против нефтяной корпорации «ЮКОС».

«Дело в том, что все стремительно богатели, были даже попытки каких-то реформ. Была еще, очень условно, свобода слова. Но вот с делом «ЮКОСа» все встало на свои места. То, что эта власть будет тоталитарной, насколько свирепой, не было понятно. Однако то, что она таковой является, уже было понятно», – рассказал бизнесмен.

Также он добавил, что степень тоталитаризма Путина еще полностью неизвестна.

«Мы и сейчас до конца не знаем. И после того, как они в толпу начнут стрелять, мы тоже, боюсь, не до конца будем знать», – закончил бизнесмен.

Кроме того, российский оппозиционер рассказал, чем ему нравится Киев.

"У нас какая-то взаимная любовь с киевлянами. Меня очень хорошо принимают, и мне очень комфортно. Обычно мачеха злая, а это – мачеха добрая. Я понимаю, что это не родной дом, но в метро так же пахнет. Как в Москве. Летом, когда жарко, мне не хочется заходить. А когда заходишь с мороза, этот теплый воздух от шпал – приятно", - рассказал Чичваркин.

Также бизнесмен заявил, что киевские постройки после 1917 года и после 90-х выглядят катастрофично, но если их убрать, то получится идеальный мир.

"Киев – нравится. Все, что построено после 1917 года, даже после 30-х, это очень удручающе выглядит. То, что построено после 90-х – это просто катастрофа. А если эти два слоя убрать, то это вообще просто идеальный мир", - заявил Чичваркин.

Напомним, в России рассказали о внезапном решении Путина: «Уходит в отставку «великим лидером».

Как сообщала Politeka, Путин слил миру государственную тайну: «В СССР за такое бы ликвидировали».

Также Politeka писала, что в Европе устроили небывалый бойкот Путину: «нельзя простить…».