Российский оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин в Киеве частый гость

В свой последний приезд в столицу Украины Евгений Чичваркин поселился в отеле с видом на Владимирский собор, передает «Украинская правда».

На днях бизнесмен опубликовал соответствующее фото в Фейсбук, подписав его: "Как же хорошо мне тут. Не могу наглядеться".

Кроме того, российский оппозиционер рассказал, чем ему нравится Киев.

"У нас какая-то взаимная любовь с киевлянами. Меня очень хорошо принимают, и мне очень комфортно. Обычно мачеха злая, а это – мачеха добрая. Я понимаю, что это не родной дом, но в метро так же пахнет. Как в Москве. Летом, когда жарко, мне не хочется заходить. А когда заходишь с мороза, этот теплый воздух от шпал – приятно", - рассказал Чичваркин.

Также бизнесмен заявил, что киевские постройки после 1917 года и после 90-х выглядят катастрофично, но если их убрать, то получится идеальный мир.

"Киев – нравится. Все, что построено после 1917 года, даже после 30-х, это очень удручающе выглядит. То, что построено после 90-х – это просто катастрофа. А если эти два слоя убрать, то это вообще просто идеальный мир", - заявил Чичваркин.

Ранее мы писали, что за время правления Россией Владимира Путина в этой стране установился тоталитарный строй.

Такое мнение российский бизнесмен Евгений Чичваркин озвучил в интервью «Украинской правде».

По его словам Владимир Путин – один из чертей, захвативших его родину.

«Черт, конечно. Я не религиозный человек, но в переносном смысле, безусловно, черт», – пояснил он.



Также он подчеркнул, что самым основным фактором для «отрезвления» стало уголовное дело против нефтяной корпорации «ЮКОС».

Напомним, в России рассказали о внезапном решении Путина: «Уходит в отставку «великим лидером».

Как сообщала Politeka, Путин слил миру государственную тайну: «В СССР за такое бы ликвидировали».

Также Politeka писала, что в Европе устроили небывалый бойкот Путину: «нельзя простить…».