По мнению ученых, Россию развалит правящая элита страны в попытке избежать наказания за совершенные ею преступления против своего же народа

Такое мнение в своем блоге на «Главред» озвучил военный эксперт Эль Мюрид.

Главным минусом доклада блогер назвал то, что в нем рассматривается «крайне гипотетическая версия распада» по существующим административным границам федеральных округов, хотя на самом деле он пойдет по совсем другим территориальным линиям разломов в случае чего.

Если сценарий РАН станет реальностью, то меньше всего пострадает Северо-Запад, где два порта, не до конца разрушенный нынешними преступниками промышленный потенциал, довольно большая численность населения. Хуже всего придется центру России и особенно Москве. Столица, в которой аккумулировались нереальные суммы с регионов, после перераспределения ресурсных потоков окажется в очень сложной ситуации. А это, вместе с Подмосковьем, – 30 миллионов человек.

Несмотря на весь «гипотетизм» ситуации, описанной в докладе, перспектива распада России очень и очень реальна.

«Правящий режим разгромил экономику страны, деградировал ее до крайне низкого уровня, уничтожил баланс взаимоотношений между федеральным центром и регионами, создал все предпосылки для сепаратизма. Было бы удивительно что-то другое – уголовники не способны к созиданию, они могут только разрушать созданное не ими», – пишет автор.

Вместе с тем он обращает внимание на то, что распад РФ как раз этим самым уголовникам и мафиози во власти и выгоден. Ведь они должны стране триллионы долларов и миллионы жизней, а в бандитских понятиях самый лучший способ избавиться от долгов – убить кредитора.

В нашем случае кредитор – вся страна. Не станет ее, не придется ни перед кем отвечать за грабеж и убийства. И это – первый из двух маркеров вполне вероятного распада страны.

Второй же весьма объективный.

«Результаты правления Путина таковы, что страна уже не в состоянии удерживать себя в существующих границах. Система управления настолько деградировала, что не в состоянии управлять столь большим социальным субъектом. Страна как система испытывает непреодолимое тяготение к упрощению, а значит – к распаду на более простые составные части. Это закон развития систем, и с ним ничего нельзя поделать. При продолжении нынешней политики распад неизбежен».

Когда эти два фактора сойдутся, Россию уже ничего не спасет.

Напомним, президент публично унизил Путина, такого россияне не ожидали.

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