Андрей Пальчевский заявил, что двойное гражданство даст Украине больше возможностей для развития демократии

Своими мыслями на эту тему известный украинский бизнесмен и телеведущий поделился с NEWSONE. Он предрек Украине новый отток работников в 2020 году, когда Германия упростит процесс получения рабочих виз. Пальчевский считает, что введение двойного гражданства в этой ситуации может быть одним из возможных выходов для нашей страны.

«После того, как Германия с января 2020 года, упростит получения виз для рабочих, начнется второй отток украинцев. Одна из возможностей восполнить убывающее население страны, на фоне падения, которое нам обещает Милованов 0,6% ВВП в следующем году», - заявил предприниматель.

Он подчеркнул, что не против двойного гражданства, при этом отметив, что оно в первую очередь выгодно политикам.

«Самое неприятное, что может быть – двойное гражданство с нашими соседями. Я имею в виду в первую очередь Российскую Федерацию. Выясниться, что очень много людей у которых есть двойное гражданство. И они будут каким-то образом влиять на сегодняшнюю политику», - заявил Пальчевский.

Ранее мы писали о том, что решение президента Владимира Зеленского в отношении русских школ является ошибочным. Об этом в программе Politeka On-line рассказал телеведущий Андрей Пальчевский.

«Зеленский, которого я поддерживал и поддерживаю в трудные минуты, на каком языке провел кампанию? Это был русский язык. А тут вдруг мы вспомнили, что мы святее Папы Римского, и давай закроем в Киеве все русские школы. Подождите, дайте хотя бы моему поколению уйти. Потом закрывайте русские, другие, какие хотите школы. Открывайте любые», - отметил он.

В то же время Пальчевский заявил, что именно разрешение языковой проблемы помогло бы избежать войны на Донбассе.

Напомним, Пальчевский резко высказался о выборах мэра Киева: "это бесславная должность".

Как сообщала Politeka, Пальчевский расставил все точки после нормандской встречи.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, какую свинью подложил Кравчук Зеленскому и всей Украине: "Я б его...".