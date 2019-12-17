Законопроект был внесен как неотложный

Конституционный суд вынес решение по возможному сокращению количества нардепов

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в КСУ.

Сообщается, что Конституционный суд рассмотрел законопроект об уменьшении количества народных депутатов Верховной Рады.

По словам высокопоставленного источника, Фемида признала законопроект, предусматривающий сокращение нардепов с 450 до 300, конституционным.

Это решение якобы было принято вчера, 16 декабря. А официально об этом будет объявлено уже 17 декабря.

"Законопроект об уменьшении количества депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек признан конституционным", - подчеркнул инсайдер в КСУ.

Как известно, законопроект №1017 по уменьшению конституционного состава парламента и закреплению пропорциональной избирательной системы был внесен главой государства Владимиром Зеленским еще 29 августа 2019 года.

Этот документ, предусматривающий сокращение количества нардепов с 450 до 300, был определен как неотложный, после чего его направили на рассмотрение в Конституционный суд.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский решил переписать Конституцию. Президент внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий изменение сразу нескольких статей.

Речь идет о статьях Конституции Украины 118-120, 132, 133, 140-144, которые касаются процесса децентрализации. В документе ничего не говорится о предоставлении оккупированным российскими войсками спецстатуса.

В законопроекте также прописано, что представлять государство в областях, округах и городе Киеве будут назначенные с подачи правительства префекты. Срок работы такого префекта ограничен тремя годами.

Префекты будут иметь право остановить любое решение местных советов, если оно будет противоречить Конституции.

В таком случае глава государства может остановить полномочия главы местного совета и подать заявление в КСУ, который должен в семидневный срок вынести свой вердикт.

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