Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор
Согласно заявлению пресс-службы Кремля, стороны обсудили "проблематику транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины".
В Москве сообщили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Отмечается, что Путин выразил благодарность Макрону "за хорошую организации 9 декабря в Париже саммита в нормандском формате", на котором решали судьбу Украины.
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"Лидеры дали положительную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер". Президент России отметил необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечения режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 декабря канцлер Германии позвонила российскому президенту. В пресс-службе Кремля рассказали, что главной темой их разговора стали прошедшие на прошлой неделе переговоры в нормандском формате.
«Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины», - отмечается в сообщении.
Кроме того, известно, что политики обсуждали «актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в частности в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2».
Напомним, раздраженный Макрон ворвался к Путину и Зеленскому, неизвестные детали: "Все, хватит".
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