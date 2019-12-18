После разговора с Меркель Путин переговорил и отдельно с Макроном

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор

Согласно заявлению пресс-службы Кремля, стороны обсудили "проблематику транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины".

В Москве сообщили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Отмечается, что Путин выразил благодарность Макрону "за хорошую организации 9 декабря в Париже саммита в нормандском формате", на котором решали судьбу Украины.

"Лидеры дали положительную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер". Президент России отметил необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечения режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 декабря канцлер Германии позвонила российскому президенту. В пресс-службе Кремля рассказали, что главной темой их разговора стали прошедшие на прошлой неделе переговоры в нормандском формате.

«Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины», - отмечается в сообщении.

Кроме того, известно, что политики обсуждали «актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в частности в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2».

Напомним, раздраженный Макрон ворвался к Путину и Зеленскому, неизвестные детали: "Все, хватит".

Как сообщала Politeka, Макрон унизил Путина во время его встречи с Зеленским.

Также Politeka писала, что выяснилось, что нашептала Меркель Путину в Париже, Зеленскому не позавидуешь.