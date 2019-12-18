Детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко, которую обвиняют в убийстве Павла Шеремета, написала письмо матери журналиста

Фотокопию обращения в своем Facebook опубликовал защитник волонтера Владислав Добош, передает Politeka.net.

Так, Юлия Кузьменко решила написать письмо матери Павла Шеремета сразу после Андрея Антоненко, который также находится под стражей в СИЗО.

В своем обращении волонтер извинилась перед матерью погибшего журналиста за то, что ей приходится смотреть на это "шоу", которое якобы организовали силовики.

В начале письма Юлия Кузьменко написала, что не будет убеждать мать Шеремета в том, что она не имеет никакого отношения к гибели белорусского журналиста.

"Я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю", – объяснила детский хирург, которую обвиняют в громком преступлении.

Юлия Кузьменко также пожелала, чтобы перед матерью погибшего журналиста поставили настоящих убийц, дабы она могла посмотреть им в глаза.

"Я просто хочу выразить вам мое искреннее сочувствие. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но вам придется снова увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Простите нашу страну за это. Я просто пожелаю того, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", - резюмировала волонтер в своем письме, написанном в киевском СИЗО.

Ранее мы сообщали о том, что музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко в СИЗО написал письмо матери погибшего журналиста Павла Шеремета.

Боец ССО, прошедший войну на Донбассе, в своем обращении заметил, что не причастен к убийству журналиста Павла Шеремета и передал его матери слова благодарности за ее позицию.

"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виновен, что бы не говорили люди "сверху". Это все ложь! Полная. И с первой буквы", - написал Антоненко в своем письме.

"Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди", - резюмировал Антоненко, известный под псевдо Riffmaster.

Как известно, Юлию Кузьменко, как и Андрея Антоненко, обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета. По скандальному делу также проходят военная медсестра Яна Дугарь, ветераны АТО Владислав и Инна Грищенко, а также активист Майдана Евгений Акастелов.

Суд отправил Кузьменко и Антоненко после длительного заседания под арест в СИЗО на два месяца.

Через некоторое время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у фигурантов громкого дела якобы есть "высокопоставленный" покровитель.

Министр также показал фото девушки, которая, вероятно, нажала на кнопку, приведя в действие взрывное устройство.

По словам арсена Авакова, она была в парике и специальных очках, а чере знекоторое время она вышла с другого места уже в новой одежде, и именно этот человек нажал на кнопку пульта с дистанционным управлением.

Также мы рассказывали о том, что на фоне дела Шеремета силовики внезапно нагрянули с обысками к популярному певцу Антону Мухарскому. Исполнитель в соцсетях пожаловася, что к нему в квартиру внезапно ворвались бойцы спецназа.

Позже в полиции заявили, что обыски у Мухарского не связаны с делом Шеремета. Правоохранители якобы пришли к музыканту по делу о распространении наркотических веществ, и проведение следственных действий еще не означает приговор, добавил спикер МВД Артем Шевченко.

Напомним, стычки начались на месте ареста подозреваемого в убийстве Шеремета рок-музыканта.

Как сообщала Politeka, по делу об убийстве Шеремета задержан лидер известной рок-группы «Riffmaster».

Также Politeka писала, что в деле Шеремета неожиданный поворот, грядет скандал.