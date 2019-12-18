Почти 300 депутатов выступили за то, что давно ждали в Украине

Народные депутаты Украины во втором чтении проголосовали за законопроект, который касается отмены неприкосновенности

18 декабря за изменения выступил 291 избранник. Закон еще обязаны привести в соответствие к Конституции, что обеспечит его реализацию.

По закону, информация о совершении уголовного преступления народным депутатом вносится в Единый реестр досудебных расследований генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности.

Все следственные мероприятия, которые будут осуществлять сотрудники ГБР и НАБУ, также должны совершаться после согласования с генпрокурором.

Кроме того, теперь следственный судья будет рассматривать ходатайства, а не Верховная Рада, как это было ранее.

Стоит отметить, что после доработки законопроекта ко второму чтению было решено - нардепы не несут юридической ответственности не только за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах, но и при осуществлении своих полномочий.

В уголовных производствах, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, рассматривать вопрос будет судья этого органа.

Ранее мы писали, что еще несколько дней назад спикер Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина" сделал громкое заявление относительно отмены депутатской неприкосновенности.

По словам спикера, депутатская неприкосновенность, за которой так любили прятаться некоторые народные избранники, перестала существовать.

Ранее мы писали, что утром 18 декабря в Верховной Раде представители президентской фракции "Слуга народа" решили заблокировать доступ к трибуне и президиуму.

Вероятно, что попытка блокировки трибуны и президиума связано с очередным рассмотрением земельной реформы, в рамках которой ВР планирует во втором чтении рассмотреть отмену моратория на продажу земли.

Ранее сообщалось, что рядом с Земельным Майданом умер мужчина в центре Киева. Произошло это на улице Институтской, рядом с местом столкновений полиции и активистов.

Активисты пояснили, что собрались именно под ОП, поскольку днем ранее, 17 декабря, они не получили никаких ответов от правительства, Верховной Рады и профильного комитета.

Напомним, Рада приняла закон о незаконном обогащении: кто под прицелом.

Как сообщала Politeka, в Украине запретят то, чем пользуется каждый: подробности решения Рады.

Также Politeka писала, что за нардепов взялись всерьез, стало известно о новых штрафах: за что будут наказывать в Раде.