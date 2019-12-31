В Кремле рассматривают вариант создания союзного государства России, Украины и Беларуси к 2024 году

Как передает Politeka.net, таким мнение в интервью UKRLIFE.TV поделился публицист Виталий Портников.



По его словам, Владимир Путин обладает всей полнотой власти и не собирается с ней расставаться.

Кроме того, в этой ситуации самым достойным уходом с поста президента России для него было бы создание к 2024 году союзного государства России, Украины и Беларуси, в котором обе страны могли в состав РФ или в состав расширенного союзного государства.

"К примеру, Беларусь стали единым федеральным округом, а Украины была бы разделена на несколько федеральных округов, при этом, возможно, оставаясь государством, ассоциированным с Россией" , - заявил публицист.

Такой невероятній сценарий, по его словам, стал бы венцом политической карьеры Путина.



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