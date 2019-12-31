В Кремле рассматривают вариант создания союзного государства России, Украины и Беларуси к 2024 году

Как передает Politeka.net, таким мнение в интервью UKRLIFE.TV поделился публицист Виталий Портников. 

По его словам, Владимир Путин обладает всей полнотой власти и не собирается с ней расставаться.

Кроме того, в этой ситуации самым достойным уходом с поста президента России для него было бы создание к 2024 году союзного государства России, Украины и Беларуси, в котором обе страны могли в состав РФ или в состав расширенного союзного государства.

Владимир Путин

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"К примеру, Беларусь стали единым федеральным округом, а Украины была бы разделена на несколько федеральных округов, при этом, возможно, оставаясь государством, ассоциированным с Россией" , - заявил публицист.

Такой невероятній сценарий, по его словам, стал бы венцом политической карьеры Путина.

Владимир Путин


Ранее политический эксперт Алексей Арестович заявил, что президент России Владимир Путин может решиться на военную эскалацию в Украине после встречи с украинским коллегой в Париже.

Ранее оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев  в интервью для Politeka on-line  заявил, что объеденение Беларуси и России в единое государство - неизбежно, а для Владимира Путина в этой сделке существует лишь единственный принципиальный момент.

Напомним, Лукашенко сделал резкий выпад в адрес России, такого Путин не ожидал

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