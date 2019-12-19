Кабинет министров под руководством Алексея Гончарука показал провальные результаты, и новый премьер—министр – только вопрос времени

Поэтому одной из главных тем разговоров среди политической элиты – кто возглавит Кабмин после Гончарука.

Об этом сообщает политолог Юрий Романенко в своем телеграмм-канале Romanenko Dreams&Nightmare Show.

По его словам, сейчас говорят о двух кандидатурах – министре МВД Арсении Авакове и бывшем главе СБУ времен Януковича Валерии Хорошковском.

Что же касается премьерства Гончарука, то, уверен Романенко, его работа – это фиаско.

«Провал соросят - это приговор целому поколению новой элиты, которых взращивали на западные гранты в стерильных условиях под воздействием стерильных идеологий модернизации а-ля Фукуяма и К. При этом они ничего не знали о стране, где живут. Поэтому столкновение с реальностью стало таким ошеломительным», – отмечает он.

Для полноты картины Романенко озвучил только одну цифру, но какую!

« По итогам этого года недобор в бюджет будет под 100 млрд гривен. Так что можно дальше закачивать ОВГЗ, чтобы еще больше увеличивать разрыв в поступлениях. Падение шкафа будет громким и эффектным. Готовьтесь», – резюмировал политолог.

Ранее мы писали, что Гончарук внезапно углядел рост благосостояния украинцев. Это заявление прозвучало во время его брифинга. Когда у него поинтересовались, почему доллар дешевеет, а цены продолжают расти, он начал рассказывать о том, что на самом деле все отлично.

«Укрепление гривны – это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает становится важнее. За нее можно больше купить. Но существует проблема, что при снижении курса гривны не так же стремительно падают цены. С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета», – заявил премьер-министр и добавил, что от укрепления гривны страдают экспортеры.

Напомним, Игорь Лесев разнес Кабмин Гончарука из-за тарифов на газ.

Как сообщала Politeka, зарплаты могут резко урезать, Гончарук дико оскандалился инициативой.

Также Politeka писала, что несметные богатства Гончарука поражают, позавидуют даже олигархи.