"Маленькая зарплата" министра экономики Тимофея Милованова, неоправданные амбиции главы правительства Алексея Гончарука и коррупция на таможне: чем еще запомнились топ-чиновники за 100 дней правления

Украинский политический эксперт Николай Давыдюк подводит итоги за год, передает Politeka.net со ссылкой на его YouTube-канал (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца).

Давыдюк жестко прошелся по Милованову, который недавно заявил, что хочет уволиться из-за маленькой зарплаты - к слову, получает чиновник порядка 30 000 в месяц.

"Министр экономики Милованов, который объединил под собой два мощных министерства сегодня заявляет, что ему не хватает его маленькой зарплаты... И часть логики в его словах есть, потому что зарплата 18 или даже 30 тысяч гривен не заставит чиновника забыть о взятке... Однако в то же время, давайте скажем честно, часть министров представляет себя такими (честными, - прим. ред.). Если бы им завтра сказали найти на ворк.юа работу за 18 000 с управленческими функциями, наверное, часть бы из них не справилась. Поэтому, говоря о высоких зарплатах, в первую очередь, надо говорить о реальном результате, эффективности министра и о тех проекты, которые он делает для страны, а не просто за то, что он просиживает штаны в государственном кресле и за это требует десятки или даже сотни тысяч гривен", - поделился своим мнением политолог.

Также досталось и главе Кабмина Алексею Гончаруку, который, по информации Давыдюка, строит планы, как бы "долететь до финиша", усидев на своем посту.

"Еще несколько недель назад Алексей Гончарук имел статус самого молодого премьер-министра в Европе. Но уже сегодня его финская коллега Санна Марин взошла на должность и заняла это почетное место. Поэтому для украинского главы правительства есть единственный шанс запомниться и войти в историию - начать делать реальный результат. Именно то, чего он не делал предыдущие сто дней... Рассказывать о том, как будет, или как бы хотелось, это очень круто, но страна ждет реальных результатов... Правительство ведет себя в старом ретроградном стиле... Проводит закрытые заседания, выходит премьер-министр, отчитывается о нескольких вещах, идут дальше на долгие совещания, берут новые кредиты, собираются поднимать цены на газ, очень лояльны к олигархам... Но чего-то прорывного у команды реформаторов нет. Такая политика приведет к тому, что рейтинг Зеленского будет падать. Инсайдеры говорят, что Гончарук в кругу своих доверенных лиц сказал, что будет скидывать по одному министру для того, чтобы самому "долететь" до финиша. В то же время инсайдеры президента утверждают, что на новый год гарант будет проводить собеседования со всеми министрами. И того, кто не пройдет, выбросят за борт правительственного самолета", - отметил Давыдюк.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук снова не отвечает на вопрос журналистов, связанный с назначением коррупционеров

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