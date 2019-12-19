Российская Федерация явно рассчитывает оторвать себе территории еще двух украинских областей, о чем свидетельствует установление "границ" на Донбассе

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий на личной странице в сети Facebook. Также он отметил, что под удар может попасть новое разведение сил на территории Донбасса.

Он отмечает, что Российская Федерация также пользуется даже марионетками, которые представляют так называемые республики на Донбассе. Тем самым они готовят для себя почву подальшего захвата территорий Украины.

"Готовится фундамент под лоббированные Путиным "двусторонние договоренности Украины и "ЛДНР": ведь оккупированные территории теперь старательно украшают под "почти настоящие государства, с законом, границами, паспортами, выборами, властью и межгосударственными соглашениями", – написал эксперт в своем блоге.

Политолог объяснил, что это ловушка, которая готовится для Украины, поэтому пока не стало совсем поздно, стране необходимо открыть уголовные производства на всех тех, кто причастен к представлению и голосованию против граждан Украины.

Напомним, что боевики так называемой "ЛНР" объявили, что устанавливают "границу республики" по границам всей Луганской области. Как сообщают информресурсы боевиков, сегодня в оккупированном Луганске был принят соответствующий "законопроект".

Напомним, у Зеленского внезапно раскрыли, из-за чего Украина потеряла Крым.

Как сообщала Politeka, политолог рассказал, на что готова пойти Украина.

Также Politeka писала, что главный боевик «ДНР» поставил наглый ультиматум Украине из-за Зеленского.