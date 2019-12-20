Слуги народа решили отменить скандальный запрет, действующий в Верховной Раде

Как передает Politeka.net, об этом в своем Telegram рассказал нардеп от президентской фракции Александр Качура.

По его словам, "Слуга народа" планирует инициировать в Верховной Раде голосование за отмену запрета продажи алкогольных напитков в парламентском буфете.

Нардеп также опубликовал скриншот сообщения от главы фракции Давида Арахамии, который призывал 20 декабря проголосовать за соотвествующее решение.

"Коллеги, завтра нужны голоса. Будем голосовать за отмену постановления ВРУ о запрете торговли спиртными напитками в буфете", – говорится в сообщении.

Александр Качура с сарказмом добавил, что перед Новым годом слуги народа, видимо, решили решить жизненно важный для Украины вопрос.

Ранее мы сообщали о том, что в Раде заговорили о досрочном прекращении полномочий нардепов. Как заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, слуги народа могут работать меньше положенного срока в пять лет.

"Будет это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно. Только надо понимать, на основании чего будет раньше закончена каденция этой Рады. По состоянию на сегодня перспектив для досрочного прекращения полномочий девятого созыва я не вижу. Верховная рада работает эффективно, правительство есть, все есть", - подчеркнул Разумков.

Он также призвал коллег по Парламенту не думать о возможном роспуске и продолжать работать.

"Не нужно верить или не верить. Нужно работать так, как будто - в хорошем смысле - это последний день твоей работы", - добавил Дмитрий Разумков.

Спикер Парламента решил также прокомментировать слова президента Зеленского о том, что "и этих депутатов уже пора менять".

"Вам лучше об этом все‑таки спросить у Владимира Александровича. Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его хорошее чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить", - подытожил глава Рады.

Напомним, украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.

Как сообщала Politeka, наихудшие опасения слуг народа оправдались: «Должен сложить мандат».

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