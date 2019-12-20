Президент Беларуси Александр Лукашенко в красках описал свою традицию встречать Новый год

"Бацька" признался, что, пока все будут веселиться, он должен быть начеку, передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал Life Shot. По словам Лукашенко, в новогоднюю ночь он не будет пить и есть, а займется решением различных непредвиденных вопросов.

"Буду в Беларуси, буду дома... Пить не буду - не потому, что я не пьющий человек, а потому, что в праздники, когда все отдыхают, у меня железное правило, в течение вот этого моего длительного срока, - не пить, не есть, всегда быть на посту. Потому что в это время, когда вы беспечны, очень много возникает непредвиденных обстоятельств и вопросов, которые должен держать, как минимум, в поле зрения президента, а то и подключаться к решению", - рассказал Лукашенко.

Ранее мы сообщали, белорусского президента высмеяли в сети яркой фотожабой из-за конфуза, в который он попал на встрече со студентами-медиками. Одна из учащихся поинтересовалась у "бацьки", хочет ли он научится чему-нибудь новенькому.

В ответ президент заявил, что учить английский язык он бы не хотел, ведь в его голове слишком много информации и новый язык там не поместится.

Высказывания Лукашенко привлекли внимания пользователей сети, которые моментально создали фотожабу.

На рисунке изображен персонаж сказок Винни-Пух, который произносит: "В голове моей опилки! Да! Да! Да!".

Также мы писали, что в сети появилась карикатура на Лукашенко в связи с недавним "белорусским майданом". Когда "батька" встречался с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи, в Минске тысячи жителей вышли на акцию протеста. Люди высказали свое отрицательное мнение по поводу углубленной интеграции Беларуси и России.

На фотожабе изображен возмущенный Лукашенко и ниже подпись "астанавитесь".

Напомним, неожиданный поворот в отношения Путина и Лукашенко высмеяли в сети.

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