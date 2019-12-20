В интернет-сети появилось видео, как подготавливали помещение к корпоративу «слуг народа»

Как сообщает Politeka, об этом говорится в Telegram-канал PavlovskyNews.

«Видео утренней подготовки зала для корпоратива партии Слуга Народа. Потом там выключили интернет и включили глушилки связи, новых видео больше не появилось», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у всех участников отобрали мобильные телефоны. При этом за тем, чтобы не случилось утечки, очень тщательно следят.

Позже в сети показали, как на мероприятие пришел и сам Зеленский.

Как сообщалось ранее, в Киеве начался переполох из-за предстоящего новогоднего корпоратива партии «Слуга народа». Нардепы планируют отпраздновать выход на зимние каникулы, а заодно и предстоящие праздники, на корпоративе в одном из самых дорогих ресторанов Киева – CHI – 20 декабря.

«Говорят, охрана будет не допускать на мероприятие даже с телефонами…А пока есть время изучить меню, по которому будут заказывать Слуги Народа.

Впрочем, накануне праздника ситуация рядом с рестораном накалилась. Так, соратник экс-президента Порошенко и бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука призвал украинцев пикетировать корпоратив.

Возможно, именно в связи с этим в ресторане решили усилить охраны: его обнесли ограждением, а возле здания дежурят полицейские машины. Гостям обеспечат усиленную охрану по периметру. Депутатам также посоветовали не публиковать фото и видео с корпоратива в соцсетях.

Напомним, "слуги народа" похвастались рекордными гонорарами: Зеленскому и не снилось.

Как сообщала Politeka, стали известны расценки "Квартала 95", Зеленский удивил.

Также Politeka писала, что «слуги народа» отгуляют корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов Киева.