Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов

В рамках военной помощи Украине включены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Сумма помощи оказалась больше на 50 млн долларов предыдущего оборонного бюджета передает The Hill.

Также этот бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Также санкции включают "Акт о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act) - он предполагает введение рестрикций "за поддержку сирийских правительственных сил в ходе гражданской войны".

Кроме того, продлено эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, и запрещается признавать аннексию Крыма.

В целом оборонный бюджет США составляет 738 млрд долларов - это больше предыдущего на 3,1% больше. Так, Пентагон получит 635 млрд долларов. На продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах выделяется 71,5 млрд долларов.

На боеготовность ядерного оружия и его модернизацию предусмотрена сумма в 31,5 млрд долларов.

Пентагону кроме того запрещено сокращать численность своего контингента в Южной Корее до уровня менее 28,5 тыс. человек, если министр обороны того не потребует.

Ранее сообщалось, что у президента США оказывают негласное сопротивление введению санкций против России.

Речь идет о законопроекте сенатора Линдси Грэма, который предлагает распространить санкции на российские банковский и газовый секторы и на госдолг РФ. Ранее сам автор назвал его "законопроектом адских санкций".

Сообщается, что чиновник Государственного департамента направил главе профильного комитета Сената письмо объемом в 22 страницы против нового проекта санкций.

В частности там говорится, что администрация Трампа выступает "решительно против" законопроекта, если в него не будут внесены ряд изменений. В Белом доме заявили, что введение этих ограничений может "нанести ущерб европейским союзникам Америки" и "нарушить трансатлантическое единство в отношении действующих американских санкций против России".

Напомним, Тизенгаузен рассказал об американской западне для Зеленского.

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