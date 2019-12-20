Администрация главы США Дональда Трампа взбунтовалась против "адских санкций" в отношении России

Отмечается, что у президента США оказывают негласное сопротивление введению таких мер, пишет The Daily Beast.

Речь идет о законопроекте сенатора Линдси Грэма, который предлагает распространить санкции на российские банковский и газовый секторы и на госдолг РФ. Ранее сам автор назвал его "законопроектом адских санкций".

Сообщается, что чиновник Государственного департамента направил главе профильного комитета Сената письмо объемом в 22 страницы против нового проекта санкций.

В частности там говорится, что администрация Трампа выступает "решительно против" законопроекта, если в него не будут внесены ряд изменений. В Белом доме заявили, что введение этих ограничений может "нанести ущерб европейским союзникам Америки" и "нарушить трансатлантическое единство в отношении действующих американских санкций против России".

Кроме того, у Трампа считают, что законопроект якобы "грозит мировым энергетическим, товарным, финансовым и другим рынкам", поскольку направлен "почти на весь спектр внешней коммерческой деятельности с Россией".

Напомним, комитет по иностранным делам Сената 18 декабря поддержал проект жестких санкций в отношении России.

Отметим, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что санкции США против российского газопровода» Северный поток-2» окажут позивное влияние для Украины и станут негативными для РФ.

По его словам, хоть американцы и запоздали с таким шагом, он может принести и прекрастные последствия для Украины.

"Все дело в том, что под эти санкции подпадает множество российских компаний, конкурирующих с украинскими на мировом рынке, в том числе, и в США. На практике это означает, что американские санкции ухудшают финансовое положение Российской Федерации. При этом для украинской промышленности они открывают новые горизонты", - заявил политолог.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» говорят о «недобросовестной конкуренции и нарушении международного права».

Напомним, Тизенгаузен рассказал об американской западне для Зеленского.

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