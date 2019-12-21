В сеть попало видео, на котором, как утверждают, народный депутат Сергей Литвиненко находится в нетрезвом состоянии
Как передает Politeka.net, кадрами поделился у себя на странице в соцсети Фейсбук политик Игорь Мосийчук. По его словам, журналисты узнали в нетрезвом человеке Литвиненко (чтобы посмотреть ролик, скролльте вниз).
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"Это бухенькое ч*о, которое ужралося в хлам на корпоративе Слуг Народа, народный депутат Сергей Литвиненко. Тот самый который во время похищения Igor Lutsenko, похищения, пытки и убийства Юрия Вербицкого во время Революции Достоинства, более 20 раз созванивался с их похитителями и убийцами именно во время совершения преступления.😡😡😡... Если мы, украинцы, имеем хоть немного достоинства то должны сделать все, чтобы наказать урода!", - подписал видео Мосийчук.
Мнения комментирующих по поводу ситуации разделились. Часть пользователей заступились за Литвиненко, мол, каждый из нас может порой перебрать с алкоголем и ничего страшного в этом нет. Забавная деталь, которую отметил один из юзеров соцсети, что Литвиненко на должности директора ГП "Зирненский спиртзавод", видимо, так и "не научился пить".
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Ранее мы сообщали, в сети появились кадры со скандального корпоратива партии "Слуга народа", состоявшегося 20 декабря в киевском ресторане Chi. Стало известно, что мероприятие посетил сам президент Владимир Зеленский и ряд "шишек" из руководства страны.
В своем тосте гарант пристыдил нардепов, сравнив их с животными. Зеленский сделал замечание народному избраннику Александру Трухину, который хотел выписать себе больше денег (речь о субвенции в 350 млн грн), после чего сказал: "Это был год свиньи, дальше – год крысы, но давайте оставаться людьми".
Напомним, Зеленский заговорил о свиньях на скандальном корпоративе: "Давайте оставаться..."
Также Politeka писала, что «слуги народа» отгуляют корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов Киева.