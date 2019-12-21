В сеть попало видео, на котором, как утверждают, народный депутат Сергей Литвиненко находится в нетрезвом состоянии

Как передает Politeka.net, кадрами поделился у себя на странице в соцсети Фейсбук политик Игорь Мосийчук. По его словам, журналисты узнали в нетрезвом человеке Литвиненко (чтобы посмотреть ролик, скролльте вниз).

"Это бухенькое ч*о, которое ужралося в хлам на корпоративе Слуг Народа, народный депутат Сергей Литвиненко. Тот самый который во время похищения Igor Lutsenko, похищения, пытки и убийства Юрия Вербицкого во время Революции Достоинства, более 20 раз созванивался с их похитителями и убийцами именно во время совершения преступления.😡😡😡... Если мы, украинцы, имеем хоть немного достоинства то должны сделать все, чтобы наказать урода!", - подписал видео Мосийчук.

😡😡😡Оце бухеньке чмо яке ужралося в хлам на корпоративі Слуг Народа, народний депутат Сергій Литвиненко. Той самий який під час викрадення Igor Lutsenko викрадення, катування та вбивства Юрія Вербицького в часі Революції Гідності, більше 20 разів зідзвонювався з їхніми викрадачами та вбивцями саме під час скоєння злочину.😡😡😡 Воно бухає, живе, кнопкодавить а Вербицький лежить в могилі. Блювати хочеться! Якщо ми українці маємо хоч трішки гідності то маємо зробити все, щоб покарати виродка! Gepostet von Ігор Мосійчук am Freitag, 20. Dezember 2019

Мнения комментирующих по поводу ситуации разделились. Часть пользователей заступились за Литвиненко, мол, каждый из нас может порой перебрать с алкоголем и ничего страшного в этом нет. Забавная деталь, которую отметил один из юзеров соцсети, что Литвиненко на должности директора ГП "Зирненский спиртзавод", видимо, так и "не научился пить".

"Яка ганьба!"

"Ой с кем не бывает?"

"А он что не человек что ли, он же в свободное время, как будто вы не напивались, прям все святые"

"Пир среди чумы!"

"Спирт завод не закалив його))"

Ранее мы сообщали, в сети появились кадры со скандального корпоратива партии "Слуга народа", состоявшегося 20 декабря в киевском ресторане Chi. Стало известно, что мероприятие посетил сам президент Владимир Зеленский и ряд "шишек" из руководства страны.

В своем тосте гарант пристыдил нардепов, сравнив их с животными. Зеленский сделал замечание народному избраннику Александру Трухину, который хотел выписать себе больше денег (речь о субвенции в 350 млн грн), после чего сказал: "Это был год свиньи, дальше – год крысы, но давайте оставаться людьми".

Напомним, Зеленский заговорил о свиньях на скандальном корпоративе: "Давайте оставаться..."

Также Politeka писала, что «слуги народа» отгуляют корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов Киева.