20 декабря в столичном ресторане Chi состоялся новогодний корпоратив партии "Слуга народа", на котором появился и глава государства Владимир Зеленский

Президент огорошил тостом, сказанным во время празднества. По словам участников мероприятия, пишут украинские СМИ, Владимир Зеленский сделал замечание народному избраннику Александру Трухину из Днепра, который хотел выписать себе больше денег (речь о субвенции в размере 350 млн гривен якобы на развитие округа). После чего президент подытожил речь тостом: "Это был год свиньи, дальше – год крысы, но давайте оставаться людьми".

Отметим, на корпоратив депутатов пропускали строго по спискам, охрана тщательно следила за тем, кто проходит на вечеринку.

Кроме Владимира Зеленского новогоднее гуляние посетили следующие топ-чиновники: первый помощник президента Сергей Шефир, глава ОП Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский. Также были губернаторы. К примеру, точно присутствовал губернатор Днепропетровской области.

Ведущей празднества была Катя Осадчая, а на сцене выступали Тина Кароль, Jerry Heil и другие артисты, развлекавшие "слуг народа".

В сети продолжают появляться кадры со скандального корпоратива. Так, фото и видео поделилась нардепка Елена Мошенец.

Gepostet von Olena Moshenets am Freitag, 20. Dezember 2019

Напомним, во время подготовки зала к мероприятию, охрана выключила интернет и глушила связь. Также у персонала отбирали телефоны, но некоторые кадры всеравно просочились в сеть.

В то время, пока одни властьимущие были заняты приятными хлопотами в преддверии вечеринки, другие негативно отнеслись к переполоху. Так, соратник экс-президента Петра Порошенко и бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука призвал украинцев пикетировать корпоратив.

Напомним, "слуги народа" похвастались рекордными гонорарами: Зеленскому и не снилось.

Как сообщала Politeka, скандальный корпоратив «Слуг народа»: как депутаты зажигали под Тину Кароль, кадры вечеринки

Также Politeka писала, что «слуги народа» отгуляют корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов Киева.