Журналист телеканала NewsOne Андрей Павловский вызван на допрос по делу об убийстве Шеремета

Представитель СМИ рассказал, что ему позвонили из Главного следовательного управления, чтобы передать повестку. Как сообщает Павловский, причиной послужило появление съемочной группы на месте подрыва авто Шеремета, сообщает Politeka.

"Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета. Дело в том, что, когда убили Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании, снимала сюжет о том, куда делись памятники", - сообщил ведущий в видеосообщении в Facebook.

Также журналист сообщил, что журналистка побежала на место происшествия, когда услышала взрыв, и засняла горящее авто.

"Для меня эта история не удивительна, поскольку произошел взрыв в центре города, поэтому там любая съемочная группа могла оказаться на месте", – объяснил Павловский.

Ранее мы сообщали, что роковой поворот в деле Шеремета, Антоненко отдаст под суд Зеленского.

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, ветеран АТО Андрей Антоненко подал в суд.

Адвокат Антоненко, Святослав Жерновников, сообщил об этом на своей странице в соцсети.

Иск подозреваемого направлен в отношении президента Владимира Зеленского, министра МВД Арсена Авакова, первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапки.

Таким образом, Антонеко решил защитить свою честь и достоинство. Документ должен рассмотреть Печерский суд Киева.

Сообщалось, что Аваков раскрыл неожиданную правду в деле Шеремета.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета говорили о покровителе, который их защитит. Об этом он заявил в эфире программы "Свободы слова".

"Так, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц разговоров, где они апеллируют к своему покровителю, который должен их вытащить и защитить.", - заявил Аваков.

Напомним, стало известно, зачем силовики нагрянули в квартиру Антона Мухарского

А еще Politeka писала, что Riffmaster признался маме Шеремета в самом главном

Также Politeka сообщала, что Кузьменко раскрыла маме Шеремета скандальную тайну



