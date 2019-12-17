В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета наметился новый поворот

Сообщается, что главный подозреваемый и по совместительству ветеран АТО Андрей Антоненко из СИЗО написал письмо, в котором обратился к матери Павла Шеремета.

Фото записки в своем Facebook опубликовала директор группы Riffmaster Полина Иванова, передает Politeka.net.

В своем письме Андрей Антоненко заявил, что не причастен к убийству журналиста Павла Шеремета и передал его матери слова благодарности за ее позицию.

"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виновен, что бы не говорили люди "сверху". Это все ложь! Полная. И с первой буквы", - написал Антоненко в своем письме.

Ветеран АТО, которого обвиняют в убийстве белорусского журналиста, также поблагодарил мать Шеремета за то, что она засомневалась в достоверности обвинений против него и выступила против того, чтобы пострадали невинные люди.

"Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди", - резюмировал Антоненко.

Ранее мы сообщали о том, что 12 декабря полиция нагрянула с обысками к ветеранам АТО и военным медикам по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В организации убийства силовики подозревают военную медсестру Яну Дугарь, волонтера и детского хирурга Юлию Кузьменко, ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, супругов Владислава и Инну Грищенко, а также активиста Евгения Акастелова.

Позже суд отправил Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под арест в СИЗО на два месца. Военную медсестру Яну Дугарь Фемида оставила под домашним арестом.

Что касается Евгения Акастелова, то он был одним из сотников Майдана и руководил обороной на улице Институтской зимой 2014 году. Мужчина является другом Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве Шеремета.

Через какое-то время глава МВД Арсен Аваков раскры неожиданную правду по делу об убийстве Шеремета. По его словам, у подозреваемых якобы есть высокопоставленный "покровитель", на чью помощь они надеялись.

Министр также показал фото девушки, которая, вероятно, нажала на кнопку, приведя в действие взрывное устройство.

Он также заявил, что она была в парике и специальных очках, а потом она вышла с другого места уже в новой одежде, и она нажала на кнопку пульта с дистанционным управлением.

Напомним, стычки начались на месте ареста подозреваемого в убийстве Шеремета рок-музыканта.

Как сообщала Politeka, по делу об убийстве Шеремета задержан лидер известной рок-группы «Riffmaster».

Также Politeka писала, что в деле Шеремета неожиданный поворот, грядет скандал.