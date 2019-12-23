С этим согласен каждый второй украинец

Украинцы определились с главным политиком 2019 года

Об этом говорится в результатах социологического опроса, который был проведен группой Рейтинг.

По информации экспертов, главным политиком года уходящего года украинцы выбрали президента Владимира Зеленского.

Подобное мнение поддержали сразу 47% опрошенных украинцев. В ТОП-5 также вошли Дмитрий Разумков, Юрий Бойко, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

По результатам социологического опроса, глава государства Владимир Зеленский получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения.

Что касается топ-событий уходящего года, то опрошенные украинцы выделили освобождение пленных украинских моряков (48%) и выборы главы государства (44%).

Каждый пятый украинец топ-событием года считает возобновление переговоров в Нормандском формате. 15% опрошенных респондентов - выборы в Раду, а 13% - выход сборной Украины в финальную часть Евро-2020 по футболу.

Ранее мы сообщали о том, что рейтинг президента Владимира Зеленского уверенно пошел вверх. Социологи уверяют, что за последние две недели уровень удовлетворенности действиями главы государства Владимира Зеленского среди украинцев вырос с 53 до 62%, а недовольство уменьшилось с 33 до 25%.

Лидером электоральных симпатий среди украинцев продолжает оставаться партия президентская "Слуга народа". Ее поддерживают 48% тех украинцев, которые определились и готовы принять участие в парламентских выборах. На втором месте среди симпатий - ОПЗЖ, которую поддерживают 11% респондентов; на третьем - ЕС с 9% поддержки.

Также мы рассказывали о том, что в Украине прошли местные выборы в ОТГ. Волеизъявление проходило в 23 украинских регионах и полиция уже сообщила о 45 нарушениях.

По последним данным уже обработано 75% бюллетеней и "Слуга народа" пока не демонстрирует фурор на выборах. Сообщается, что среди партий "Слуга народа" якобы получила 56% голосов, а среди самовыдвиженцев - только 33%. То есть, 67% голосов избирателей забрали другие кандидаты и политические партии, которые выдвигались на местных выборах в ОТГ.

Напомним, стало известно имя тайного спонсора Зеленского: и это не Коломойский.

Как сообщала Politeka, Зеленского «в народ» не пустят: раскрыта стратегия шоумена на выборах президента.

Также Politeka писала, что рейтинг партии «Слуга народа» Зеленского растет.