Новая украинская власть вместе с парламентским монобольшинством в виде партии «Слуга народа» уже успела проявить себя не с лучшей стороны. Теперь политикам нужно провести аудит и исправить ошибки

Как сообщает Politeka, об этом рассказал нардеп от «Слуги народа», украинский писатель и публицист Максим Бужанский. Он отметил, что сегодняшняя ситуация во власти связана с тем, как были распределены руководящие посты в правительстве.

«Перед началом работы парламента, абсолютно все руководящие посты во всём заняли списочники, или ультрапослушные мажоритарщики…Любая попытка вступить в борьбу с этим принципом распределения полномочий, была бы справедливо расценена как борьба за власть, а не за объективные результаты», - пояснил Бужанский.

По его словам, с тех пор власть успела «проявить» себя во всей красе.

«Проявили себя все, и премьер, и кабмин, и генпрокурор, и главы комитетов, не голосующие за базовые законы фракции, и авторы законов, не находящих поддержки в зале и позорно сыпящихся в КС, и подаватели кандидатур на те или иные посты, и авторы информационной поддержки курса, и идеологи процессов», - подчеркнул нардеп.

Он заметил, что сейчас у правительства есть два пути: провести аудит и сделать оргвыводы прямо сейчас или «поэкспериментировать еще 3 месяца» и сделать то же самое. При этом во втором случае исправить ситуацию в стране вряд ли получится, считает Бужанский.

Ранее мы писали о том, что соцопрос показал падение президентского рейтинга на 12% в ноябре.

Своим мнением и причинами падения рейтинга президента и его партии, поделился нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Во-первых, это естественный процесс, завышенные предвыборные ожидания, прошедшая эйфория, суровые реалии", - пишет нардеп.

Он также раскрыл другие причины.

Напомним, в Слуге народа признали провал, рейтинг Зеленского катится вниз.

Как сообщала Politeka, Порошенко отделяет от тюрьмы один человек, и это не Зеленский: "осталось два дня".

Также Politeka писала, что отмена люстрации в Украине, в «Слуге народа» пошли на скандальный шаг.