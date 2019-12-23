Народного депутата, лидера партии "Голос", а также фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука заметили выступающим на корпоративе в Минске

Украинский рокер развлекал гостей вечеринки, организованной по случаю Нового года всемирно известным разработчиком компьютерных игр Warmgaming (эта компания создала игру World of Tanks), передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал "Храбрые яйца".

Одним из условий участия в праздничном концерте был запрет на фото- и видеосъемку. Однако кадры все равно просочились в сеть.

По имеющимся данным, гонорар Вакарчука за это выступление измеряется суммой в евро с пятью нолями.

"Зачем ему сидеть среди коррупционеров, олигархов и остальных слуг народа, если можно прилично заработать на новогоднем корпоративе? - говорится в сообщении телеграм-канала. - Гонорар Вакарчука составил около 100 000 евро. Обязательным условием в райдере было – полный запрет фото и видео съемки во время концерта (потому их нигде нет), дабы Славка не «тролили» под куполом Верховной Рады. Оплата происходила через офшорные счета".

Ранее мы сообщали, блогер Антон Ходза высмеял прошлую украинскую власть, а также некоторых представителей действующей, в том числе Вакарчука, создав фотожабы. Политики разных мастей предстали в военной форме, да и вообще карикатуры были на военную тематику, такой себе - "Батальон Конча-Заспа".

Также мы писали, в декабре были опубликованы данные опроса по поводу политических предпочтений украинцев.

Лидером электоральных симпатий продолжает оставаться партия "Слуга народа" (48%). На втором месте - ОПЗЖ (11%). На третьем - ЕС с 9% поддержки. "Голос" Вакарчука, очевидно, не "в тренде".

Социологи также подчеркнули, что глава государства Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия украинцев (67% - положительно, 25% - не доверяют). Следующим в рейтинге оказался спикер Парламента Дмитрий Разумков (28% и 44% соответственно), тройку замкнул нардеп Святослав Вакарчук (28% и 59%).

Напомним, Федоренко назвал лишнего в союзе Порошенко, Тимошенко и Вакарчука: "Все делается ради..."

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