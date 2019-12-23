Больше, чем вдвое обогнали партию Зеленского

По предварительному подсчету голосов, «Наш край» подтвердил свое лидерство на выбрах 22 декабря

Так, на первых выборах депутатов объединенных территориальных общин (ОТО) по партийным спискам получили представители партии "Наш край", пишут "Украинские новости".

Партия заняла первое место в голосовании по партийным спискам по всей стране. В единой городской громаде, где состоялись выборы – Зиньковской ОТГ на Полтавщине – партию поддержали 29% избирателей (8 из 22 мандатов в совете).

По 3 мандата получили представители Социал-демократической партии (12%), Аграрной партии (11%), "Рідного міста" (12%) и "Слуги народа" (9%), по 2 места – "Самопомощи" (7%), "Батьківщини" (7%) и "Укропа" (6%).

Напомним, 22 декабря 2019 состоялись первые местные выборы в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы – в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

Ранее мы сообщали, в результате местных выборов в полицию поступило 45 обращений по поводу нарушений. В результате проверки, уголовное производство завели только по одному случаю. В пресс-службе Нацполиции сообщили, что нарушения в основном касались незаконной агитации и использования поддельных документов. Большая часть жалоб пришлась на Полтавскую и Закарпатскую области.

По предварительным данным, среди партий "Слуга народа" якобы получила 56% голосов, а среди самовыдвиженцев - только 33%. То есть, 67% голосов избирателей забрали другие кандидаты и политические партии, которые выдвигались на местных выборах в ОТГ.

Также мы писали, 19 декабря были обнародованы данные нового опроса "Рейтинг". Оказалось, что украинский президент Владимир Зеленский поднялся на несколько пунктов после встречи с российским лидером РФ Владимиром Путиным.

За последние две недели уровень удовлетворенности работой главы государства среди украинцев вырос с 53 до 62%, а недовольства - уменьшился с 33 до 25%.

Напомним, провал "Слуги народа": появились первые результаты местных выборов в Украине, цифры поражают

Также Politeka писала, что рейтинг Зеленского резко изменился после встречи с Путиным: неожиданные данные