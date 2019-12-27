Астрологи увидели в карте премьера Алексея Гончарука на 2020 год путь серого кардинала и творческой личности одновременно

Об этом пишет КП в Украине.

Проблемы у этого известного всей стране представителя знака Рак начались еще в ноябре текущего года. Точнее, тенденции к развитию кризисной ситуации в карьере наметились еще раньше, но в ноябре их масштаб и серьезность приняли угрожающие размеры.

Известно, что премьер чуждается публичности и слишком открытых проявлений на публике. Мнение астрологов сложно сопоставить с открытыми заявлениями и комментариями самого Гончарука, и потому СМИ мало известно о его страхах и отношении к критике. Однако астрологическая карта показывает, что уже в январе-феврале Нового года ситуация в политической о общественной жизни главы украинского правительства обострится до крайности.

Эксперты «читают» в судьбе Гончарука самые разнообразные сценарии. Одни полагают, что ему придется лично ответить за экономические проблемы в стране. Это могут быть невыгодные контракты или неэффективные законы. Также обострение в судьбе может быть вызвано акциями протеста против правительственных действий, утверждают другие мастера астрологии. Однако все сходятся в том, что не исключена отставка чиновника. Это может произойти даже до Нового года. Но в случае, если премьер останется в своем кресле, случится уже в мае.

После этого, если судить по гороскопу, Алексей сможет с облегчением выдохнуть. Его состояние планеты описывают как человека после затяжной болезни, наконец-то пошедшего на поправку. Уже в конце весны у политика начнется энергетический подъем, много позитивных творческих эмоций. Однако неизвестно, будет ли этот рост уже на позиции экс-премьера или Гончарук преодолеет свои неуспехи и найдет способы эффективного управления страной.

Как ранее сообщала Politeka, действующий премьер Алексей Гончарук продолжает ломать стереотипы украинской политики.

Известно, что политический талант Гончарука вызывает сильную критику со стороны его коллег, и чиновники считают главу правительства самым тупым премьером за всю историю.

Специалисты в области астрологии также сообщили, что Год Белой Металлической Крысы готовит для Порошенко неожиданные перемены в судьбе.