Премьер-министр Алексей Гончарук стал одной из причин потери Украины моно-большенством



Такое мнение выразил писатель Игорь Лесев на своей страничке в Facebook, передает Politeka.net.



По его слова, Гончарук самый тупой премьер в истории Украины.

"Самый-самый. Безальтернативно. Безоговорочно. Даже Яценюк рядом не валялся. А Гройсман и вовсе глыбой смотрится. Это всего-то несколько месяцев спустя, когда еще одна только его физиономия на экране мотивировала идти непременно на выборы и голосовать за кого угодно другого", - пишет он.

Также писатель отметил, что неуместные назначения премьера.

"Пусть он возьмет к себе в кабинет всех порохоботов. Даже в советники возьмет девчонку, которая шла в списке Порошенко, только для того, чтобы протащить еще более одиозную физиономию в Раду", - отметил он.

Ранее всети появилось фото протокольного поручения по итогам совещания у премьер-министра Алексея Гончарука, содержание которого, мягко говоря не радует.

В нем идет речь о прекращении регистрации Государственной казначейской службой Украины юридических и финансовых обязательств. Причина – дефицит бюджета.

Ранее политолог Юрий Романенко сообщил о том, что среди политической элиты главная тема разговоров – кто станет новым премьерминистром вместо Гончарука, который с треском провалил работу. Пока что на слуху две фамилии – министра МВД Арсения Авакова и бывшего главы СБУ времен Януковича Валерия Хорошковского.

Напомним, политолог раскритиковал правительство Зеленского.

Как сообщала Politeka, протеже будущего премьера «засветился» в международном расследовании.

Также Politeka писала, что «богатые» украинцы спустили на землю Гончарука после скандального заявления.



