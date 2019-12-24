Арсений Яценюк готовит свой новый политический проект и мечтает о кресле Премьер-министра Украины



Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал "Легитимный".

По их информации Яценюк мечтает вернуться в украинскую политику и продолжает вкладывать в это огромные деньги.

"Деньги идут как международным лобби, так и на «местную украинскую джинсу» ну и конечно ЛОМам, которые пишут посты и статьи о «гении» Яценюке", - говорится в сообщении.

Кроме того, источник канала сообщил, что Яценюк прицелился на местные выборы и готовит свой новый политический проект.



"Задача сейчас стоит мягко и постепенно себя отбеливать в общественном сознании, на местных выборах пройти «генеральную репетицию» и готовится к выборам в Верховную Раду (все надеяться, что будут внеочередные выборы в ВР)", - отметили авторы канала.

Также Яценюк имеет виды на кресло Премьер-министра Украины (конкуренты Тимошенко, Аваков).

Ранее украинский политолог Александр Кочетков назвал три возможных претендента на кресло премьер-министра Украины.



На первое место он вынес Юлию Тимошенко, которая имеет подобный антикризисный опыт.

При всем скептическом отношении, на второе место он поставил Арсения Яценюка, который, по его словам, способен разрулить ситуацию сложнее 14-15 года.

А третье место получил Арсен Аваков.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук снова не отвечает на вопрос журналистов, связанный с назначением коррупционеров

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