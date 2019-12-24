Украинское правительство в ночью на 25 декабря созвало экстренное заседание из-за ситуации, связанной с Россией
Об этом заявил народный депутат от фракции «ЕС» Алексей Гончаренко, передает Telegram-канал Klymenko Times.
«В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией. Формат заседания полностью закрытый - ДСК (для службового користування)», - отметил он.
Уточняется, что данное заседание не нужно считать «тревожным знаком».
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«Скорее всего речь о том, что для подписания договора по транзиту еще нужно проделать определенную работу, чтобы уложиться к срокам до 1 января», - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин неизбежно поднимет цену вопроса в ближайший год. Такое мнение на своей страничке в Facebook выразил политический эксперт Андрей Головачев.
По его словам, украинская сторона впервые смогла выиграть газовые переговоры с Россией и получила прекрастные условия.
Также эксперт назвал главную причину, почему ранее Украина с треском проигрывала все переговоры по газу с Россией.
"Для того чтобы понять это можно просто сравнить два фото, между которым 11 лет разницы", - написал он и прикрепил два снимка.
На одном из них показана, как проводила переговоры Тимошенко лично с Путиным в 2008 году.
А второй снимок был сделан во время переговоров в этом году.
По его словам, Украине удалось добиться самого главного благодаря настойчивым усилиям Евросоюза и США по выведению Нафтогаза из-под коррупционного влияния политиков и в первую очередь Президентов, разделению самого Нафтогаза (анбандлинг), ликвидации газовой монополии, создания рынка газа и многое другое.
Напомним, обнародовали зарплату главы «Нафтогаза».
Как сообщала Politeka, кто из украинских специалистов может рассчитывать на большую зарплату.
Также Politeka писала, что зарплаты в Украине могут достичь уровня Евросоюза.